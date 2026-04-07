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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neuausrichtung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz strukturiert seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit neu. Ziel der Umstrukturierung ist eine noch professionellere und effektivere Bearbeitung von Medienanfragen sowie eine qualitativ hochwertigere Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wird künftig als zentrale Anlaufstelle für alle Fälle mittlerer und schwerer Kriminalität, tödliche Verkehrsunfälle sowie überregionale und besonders bedeutsame Ereignisse zuständig sein. Durch die Bündelung dieser Vorgänge in einer Hand wird eine einheitliche, koordinierte und qualitätsgesicherte Kommunikation zu diesen Sachverhalten gewährleistet.

Die örtlichen Polizeidienststellen bleiben für Medienschaffende weiterhin die gewohnten Ansprechpartner beim polizeilichen Tagesgeschehen. Dies umfasst insbesondere Sachverhalte aus dem Bereich der einfachen Kriminalität, Verkehrsangelegenheiten sowie Veranstaltungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

Wie gewohnt werden alle Presseinformationen über die bekannten Kanäle im Presseportal veröffentlicht:

   - Polizeipräsidiums Rheinpfalz: 
     https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696
   - Polizeidirektionen Ludwigshafen: 
     https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 (hier finden Sie
     zukünftig die allgemeinen Meldungen aus dem Stadtgebiet 
     Ludwigshafen)
   - Polizeidirektionen Landau: 
     https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686
   - Polizeidirektionen Neustadt: 
     https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687.

Dort finden Medienschaffende stets auch die richtigen Ansprechpersonen für Rückfragen zu den jeweiligen Meldungen.

Diese neue Regelung wird am dem 07. April 2026 zunächst bis zum 30. September 2026 in einem Probelauf getestet. Wenn sich die neuen Abläufe etablieren, werden sie langfristig umgesetzt.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu der Neustrukturierung haben, steht Ihnen das Team der Pressestelle gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter der 0621 963-20022 oder per E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren knapp 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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