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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (25.03.2026, 9 Uhr) wurde ein 45-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Wallensteinstraße/Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer stand an der Kreuzung vor dem Fahrradfahrer. Dieser wollte ein Stück zurückfahren, um anderen Fahrzeugen Platz zu machen, und fuhr gegen das Rad. Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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