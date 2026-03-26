POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwochmorgen (25.03.2026, 9 Uhr) wurde ein 45-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Wallensteinstraße/Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer stand an der Kreuzung vor dem Fahrradfahrer. Dieser wollte ein Stück zurückfahren, um anderen Fahrzeugen Platz zu machen, und fuhr gegen das Rad. Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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