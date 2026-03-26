POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 24.03.2026 kam es gegen 16:30 Uhr in der Kärntnerstraße zum Streit zwischen Anwohnern eines Mehrfamilienhauses und drei Männern. Grund des Streites war, dass die Männer zuvor unter dem Balkon der Anwohner geraucht hatten. Im Verlauf des Streites schoss einer der Männer, ein 24-Jähriger, mit einer Reizgaspistole auf die Bewohner. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten hierdurch Atemwegsreizungen. Der 24-Jährige konnte mit seinen ...

mehr