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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall beim Ausparken

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (24.03.2026), gegen 13:10 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer von der Leuschnerstraße kommend auf der Bremserstraße unterwegs, als ein 87-jähriger Autofahrer aus einer der dortigen Parkbuchten ausparkte, ohne auf den Fließverkehr zu achten. Der 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fahrzeug des 87-Jährigen zusammen. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug des 87-Jährigen und stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Die 93-jährige Beifahrerin des 87-Jährigen wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 87-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Fahrzeug des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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