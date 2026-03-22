POL-PPRP: Kabeldiebstahl am Rathausplatz

Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 21.03.2026, gegen 02:25 Uhr, ein brennender Roller in der Bayreuther Straße auf. Hinter dem brennenden Roller befanden sich zwei Personen auf einem weiteren Roller und flüchteten bei Erblicken der Polizeibeamten. Die Verfolgung konnte kurzzeitig aufgenommen werden, bis der Roller durch eine Engstelle fuhr, ...

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