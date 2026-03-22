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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeldiebstahl am Rathausplatz

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (21.03.2026), gegen 16:20 Uhr, wurden Kupferkabel von einer Baustelle am Rathausplatz in Ludwigshafen entwendet. Die zwei unbekannten Täter wurden in der Tatbegehung durch Passanten gestört und flüchteten in Richtung Rhein-Galerie. Die Täter sollen männlich, bärtig und mit schwarzen Jacken und Mützen bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.03.2026 – 09:03

    POL-PPRP: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag, den 20.03.2026, auf Samstag, den 21.03.2026, kam es zu einem Kabeldiebstahl auf einer Baustelle in der Brunckstraße. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

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  • 21.03.2026 – 09:03

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    Ludwigshafen (ots) - Die Polizei wurde gestern Abend, den 20.03.2026, gegen 23:00 Uhr, über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ganderhofstraße informiert. Ein Geschädigter war zu Fuß unterwegs und wurde von dem Täter mit einem Gürtel mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zwei weitere unbekannte Täter hätten ebenfalls auf den Geschädigten eingeschlagen. Der Geschädigte trug hiervon ...

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