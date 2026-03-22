POL-PPRP: Kabeldiebstahl am Rathausplatz
Ludwigshafen (ots)
Am Samstag (21.03.2026), gegen 16:20 Uhr, wurden Kupferkabel von einer Baustelle am Rathausplatz in Ludwigshafen entwendet. Die zwei unbekannten Täter wurden in der Tatbegehung durch Passanten gestört und flüchteten in Richtung Rhein-Galerie. Die Täter sollen männlich, bärtig und mit schwarzen Jacken und Mützen bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.
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