POL-PPRP: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Freitag, den 20.03.2026, auf Samstag, den 21.03.2026, kam es zu einem Kabeldiebstahl auf einer Baustelle in der Brunckstraße. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.
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