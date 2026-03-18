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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Vergewaltigung - 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am frühen Montagmorgen (16.03.2026, gegen 4:30 Uhr) soll ein 29 Jähriger im Bereich Henry Roos Passage/Rheinufer in Ludwigshafen versucht haben, eine 26 Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Zuvor soll er ihr gefolgt sein und sie anschließend festgehalten haben.

Die Frau wehrte sich erfolgreich gegen den Mann und informierte sofort die Polizei. Der 29 Jährige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde am 17.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 26-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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