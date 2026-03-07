Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fundunterschlagung eines Mobiltelefons

Ludwigshafen- Süd (ots)

Am Donnerstag, den 06.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr in der Rottstraße in Ludwigshafen zu einer Unterschlagung eines Mobiltelefons. Der Anzeigenerstatter saß zunächst auf einer Parkbank. Nachdem er die Bank verließ, bemerkte er, dass er sein Telefon dort vergaß. Als er kurze Zeit später wieder zu der Bank zurückkehrte, war das Telefon durch einen unbekannten Täter mitgenommen worden. Bislang wurde das Telefon weder bei der Polizei noch beim Fundbüro abgegeben. Wenn Sie augenscheinlich herrenlose Wertgegenstände finden, wenden Sie sich an das örtliche Fundbüro oder an die nächste Polizeidienststelle.

Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

