POL-PPRP: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Ludwigshafen-Friesenheim (ots)
Am Samstag, 28.02.2026 gegen 7:20 Uhr wurde die 35-jährige Fahrerin eines PKW in der Leuschnerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
