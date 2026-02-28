Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss ins Gleisbett gefahren

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 27.02.2026, befuhr ein 35-Jähriger Fahrzeugführer gegen 03:00 Uhr mit seinem PKW die Carl-Bosch-Straße und bog nach links Richtung Brunckstraße ab. Beim Abbiegevorgang fuhr er jedoch nicht auf der Straße weiter, sondern im Gleisbett der Straßenbahn, wo er schlussendlich nach mehreren Metern mit einem Überleitungsmast kollidierte. Verletzt wurde er nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Gleisbett gehoben werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Weiterhin führte er verbotenerweise einen Schlagring mit sich, weshalb er sich weiterhin wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten muss.

Wer konnte den Unfallhergang beobachten bzw. konnte Beobachtungen zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell