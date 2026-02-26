PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - erneute Geschwindigkeitsmessungen auf der L523

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag und Mittwoch (24.02.2026, 15 Uhr bis 21:20 Uhr und 25.02.2026, 7 Uhr bis 13:10 Uhr) führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 durch. Grund dafür sind bestehende Straßenschäden, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Streckenabschnitt durch die Stadt Ludwigshafen weiterhin auf 50 km/h begrenzt ist. Am Dienstag wurden insgesamt 2.683 Fahrzeuge gemessen. Dabei konnten die Einsatzkräfte 212 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. In 16 Fällen hat die Überschreitung ein Fahrverbot zur Folge. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer war mit 115 km/h unterwegs und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit damit um 65 km/h.

Bei der Kontrolle am 25.02.2026 wurden 4.198 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 161 Geschwindigkeitsverstöße fest. In elf Fällen hat die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot zur Folge. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer fuhr mit 98 km/h. Damit überschritt er die erlaubte Geschwindigkeit um 48 km/h.

Die aktuellen Messungen zeigen, die Wirksamkeit der Geschwindigkeitskontrollen. Die Zahl der Verstöße ist deutlich zurück gegangen.

Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen zu ihren zentralen Aufgaben zählt. Die Kontrollen sorgen für die Sicherheit im Straßenverkehr und somit auch für die Sicherheit der Bevölkerung. Vor allem in Bereichen mit straßenbaulichen Schäden dienen sie dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

