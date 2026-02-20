PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 18.02.2026, 18:00 Uhr, bis 19.02.2026, 17:15 Uhr wurden insgesamt zwei Leichtkrafträder entwendet. Ein Roller war in der Oppauer Straße (Ecke Samariterstraße) und der andere in der Sperlingasse (nahe Fichtestraße) abgestellt. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

