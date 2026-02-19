PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Zedernstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nachdem es am Mittwochmorgen (18.02.2026) zwischen 6 Uhr und 08:45 Uhr in der Zedernstraße zu einer Unfallflucht kam, sucht die Polizei Zeugen. Eine Anwohnerin hatte ihren braunen Peugeot auf Höhe der Hausnummer 20 geparkt und gegen 08:45 Uhr stark beschädigt vorgefunden. In Anbetracht des Schadens ist anzunehmen, dass ein vorbeifahrender Transporter das geparkte Auto streifte und anschließend davonfuhr. Der Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

