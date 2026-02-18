Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autodieb gestört

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (18.02.2026, 0 Uhr) beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter sich Zugang zu einem geparkten BMW M3 in der Pettenkofer Straße verschaffen wollte. Als der Autodieb dies bemerkte, rannte er weg. Der Zeuge konnte noch einen weiteren Mann in der Nähe sehen. Vermutlich versuchten die Männer das die Keyless-Go-Technik des Fahrzeuges zu überwinden, um das Auto zu stehlen. Dank des aufmerksamen Zeugen gelang dies jedoch nicht.

Wenn Sie auch ein Fahrzeug mit Keyless-Go-Sytem besitzen, beachten Sie bitte die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Autodieben zu schützen:

-Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

-Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

