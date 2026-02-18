PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autodieb gestört

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (18.02.2026, 0 Uhr) beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter sich Zugang zu einem geparkten BMW M3 in der Pettenkofer Straße verschaffen wollte. Als der Autodieb dies bemerkte, rannte er weg. Der Zeuge konnte noch einen weiteren Mann in der Nähe sehen. Vermutlich versuchten die Männer das die Keyless-Go-Technik des Fahrzeuges zu überwinden, um das Auto zu stehlen. Dank des aufmerksamen Zeugen gelang dies jedoch nicht.

Wenn Sie auch ein Fahrzeug mit Keyless-Go-Sytem besitzen, beachten Sie bitte die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Autodieben zu schützen:

   -Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den
Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn
Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür 
halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine
Chance.
   -Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So 
können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken 
übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

