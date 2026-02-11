PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneuter Telefonbetrug in Fußgönheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.02.2026), gegen 19:30 Uhr, erhielt ein Ehepaar aus der Raiffeisenstraße in Fußgönheim einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erklärte, in der Nachbarschaft der Geschädigten seien vermehrt Einbrüche verübt worden. Aus diesem Grund solle sie ihre Wertgegenstände besonders sicher verwahren. Im Anschluss erschien ein Mann, der sich als Zivilbeamter ausgab, an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahm Bargeld und Schmuck entgegen.

Die Geschädigten beschrieben den Abholer als circa 25 Jahre alt, dunkelhaarig, von schlanker Statur und mit dunkler Kleidung.

Wer hat eine entsprechende Person im Bereich der Raiffeisenstraße beobachtet und kann Hinweise die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
