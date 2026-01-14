Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in der Kanalstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (13.01.2026, 12:20Uhr - 13:15Uhr) richteten Kräfte der Polizei Ludwigshafen in der Kanalstraße eine Kontrollstelle ein. In weniger als einer Stunde stellten sie sieben Fahrzeugführer fest, die nicht angeschnallt waren. Unangeschnallt Auto zu fahren ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarngeld geahndet wird, sondern birgt auch große Gefahren. Bei einem Unfall können schon geringe Aufprallkräfte zu schweren Verletzungen führen - der Sicherheitsgurt schützt Leben.

