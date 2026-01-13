PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (12.01.2026) gegen 15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen E-Scooter-Fahrer in der Berliner Straße, da dieser zuvor über eine rote Ampel fuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht von Drogenkonsum durch den 19-Jährigen. Der Scooterfahrer wurde aus diesem Grund auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Neben der möglichen Trunkenheit im Verkehr wird gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen fehlender Versicherung für das Elektrokleinstfahrzeug eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der E-Scooter durch die Polizei präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Alle Meldungen Alle
