Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (12.01.2026) zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr wurde einer 63-Jährigen in einem Modegeschäft in der Rheingalerie durch unbekannte Täter ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksack entwendet, den sie während der Tat auf dem Rücken trug. Als sie die Filiale verließ, bemerkte sie das Fehlen ihres Eigentums.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

   - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in 
     verschlossenen
   - Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 13.01.2026 – 16:04

    POL-PPRP: Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (12.01.2026) gegen 6 Uhr streifte eine 50-jährige Autofahrerin vermutlich einen bislang unbekannten Fahrradfahrer auf der K9 in Richtung Ludwigshafen. Die Autofahrerin hörte einen Aufprall und erblickte den Radfahrer, welcher sich augenscheinlich am Ellenbogen verletzt hatte. Als die Fahrerin eines Opel Movano Hilfe holen wollte, sprach sich der augenscheinlich Verletzte gegen die ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:58

    POL-PPRP: Jugendliche bei Rollerdiebstahl erwischt

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (12.01.2026, 23:30 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren, die in der Sternstraße einen Roller schoben. Nachdem die beiden nicht erklären konnten, woher der Roller stammt, und auch keine Papiere vorweisen konnten, hielten die Beamten Rücksprache mit dem Halter des Fahrzeugs. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:12

    POL-PPRP: Leichtverletzt bei Auffahrunfall

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (12.01.2026, 14:30 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall in der Mannheimer Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin bremste auf der Mannheimer Straße Richtung Oggersheim, um einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt zu gewähren. Ein hinter ihr fahrende 51-jähriger Autofahrer fuhr auf ihr Fahrzeug auf, wobei sich die 38-Jährige leicht verletzte. Die Polizei weist in diesem ...

    mehr
