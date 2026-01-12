POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße einen 23-jährigen Mann an. Der 23-Jährige hatte zuvor dem Beifahrer der 23-Jährigen Cannabis verkauft. Als es zum Streit zwischen dem 21-jährigen Beifahrer und dem 23-jährigen Mann kam, fuhr die Fahrerin an. Dabei hielt sich der 23-Jährige noch an der Beifahrerseite des Fahrzeugs fest. Nachdem er ...

