Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 17:20 Uhr, zerschlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines Blumenautomaten in der Hauptstraße (Ecke Almelstraße) und entwendeten mehrere Blumensträuße. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
