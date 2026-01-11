PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit vor Kneipe eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am 11.01.2026 kam es gegen 04:00 Uhr vor einer Kneipe in der Schützenstraße in Ludwigshafen zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Der Streit eskalierte in der Folge, sodass mehrere Beteiligte verletzt wurden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen, konnten jedoch im Nahbereich kontrolliert werden. Da die anwesenden Zeugen keine konkreten Angaben zum Tatgeschehen machten, konnten die Täter bislang nicht eindeutig identifiziert werden. Am Tatort wurden ein Schlagstock sowie eine Kette aufgefunden und sichergestellt, die mutmaßlich bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

