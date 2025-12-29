Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Sonntagabend (28.12.2025, 21:20 Uhr) ein Brand im Flur eines Mehrparteienhauses in der Bayreuther Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Brandursache geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell