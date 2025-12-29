PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Brand in Flur in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Sonntagabend (28.12.2025, 21:20 Uhr) ein Brand im Flur eines Mehrparteienhauses in der Bayreuther Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Brandursache geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:51

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 27.12.2025, 18 Uhr, bis zum 28.12.2025, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Turnerstraße (Nähe "Im Kappes") ein. Aus dem Inneren des Hauses wurde Schmuck entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 12:23

    POL-PPRP: Palettenbrand

    Speyer, Speyer-West (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen (28.12.2025, 00:00 Uhr bis 03:30 Uhr) ein Stapel (3000) Paletten auf einem Firmengelände in Brand. Die Brandörtlichkeit befand sich im Bereich der Außengrenze des umzäunten Firmengeländes. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Laut Auskunft von Mitarbeitern seien im Umkreis seit Mitternacht regelmäßig Feuerwerkskörper ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:58

    POL-PPRP: Fahrzeug im Gleisbett

    Ludwigshafen, Brunckstraße (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 28.12.2025, gegen 02:02 Uhr, wurde ein PKW auf dem Gleisbett in der Brunckstraße, Höhe Sternstraße gemeldet. Durch die Beamten konnte der 43-jährige Fahrzeugführer neben seinem PKW angetroffen werden. Bei ihm konnten Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb der Mann zur Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an diese Maßnahme wurde der 43-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren