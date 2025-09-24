Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen

Viernheim (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen sucht aktuell nach einem 66-jährigen Mann aus Viernheim.

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und schlanker Statur. Als er zuletzt gesehen wurde trug er kurze graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Zudem trägt er eine Brille.

Weitere Details und ein Bild des Vermissten finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6124344

Die Ermittlungen ergaben Hinweise, dass der Vermisste sich in Annweiler aufhalten könnte.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell