POL-PPRP: 14-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 18.03.2024 gegen 12:10 Uhr kam es in der Von-Kieffer-Straße auf Höhe des Parkplatzes "Am Sandloch" zu einem Raub. Dabei wurde ein 36-Jähriger von zwei Personen aus seinem Fahrzeug gezogen und von einer dieser beiden festgehalten. Die zweite Person entwendete währenddessen aus dem Fahrzeug den Geldbeutel, in dem sich neben Dokumenten eine geringe Menge Bargeld befand. Nachdem die Täter den Geldbeutel an sich nahmen, gingen diese zu ...

