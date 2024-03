POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndungen - 12-Jähriger und 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.03.2024), gegen 15:45 Uhr, kam es in Ludwigshafen-Rheingönheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Frau von der Brücke der Eisenbahnstraße auf die darunter verlaufende B44 fiel. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach ersten Zeugenaussagen gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Die B44 in Richtung Ludwigshafen - ...

