Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.03.2024, https://s.rlp.de/9qKZ9

Die am 08.03.2024 als vermisst gemeldete 14-jährige Aynur C. ist zwischenzeitlich wohlbehalten in die Betreuungseinrichtung zurückgekehrt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell