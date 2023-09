POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 13.09.2023, konnten gegen 18:00 Uhr eine 38-jährige Ladendiebin in einem Drogeriemarkt in der Kurt-Schumacher-Straße gestellt werden. Sie hatte zuvor u.a. Kosmetik- und Drogerieartikel im Gesamtwert von knapp 1000 Euro entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die 38-Jährige in Begleitung eines Mannes, einer Frau sowie zwei Kindern war. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Personen geben? ...

