POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 26-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag (08.08.2023) auf Mittwoch (09.08.2023) ein Regenrinnenfallrohr aus Kupfer an einer Schule in der Friedrich-Heene-Straße. Der Schaden wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

