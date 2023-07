POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person vom 25.07.2023, 18:41 Uhr

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (25.07.2023) brachen Unbekannte in Ludwigshafen einen Sprinter und ein Auto auf. In der Zeit vom 24.07.2023, 18:30 Uhr und 25.07.2023, 7:15 Uhr, wurde ein Sprinter in der Frankenthaler Straße aufgebrochen. Aus dem Sprinter wurden acht Akku-Flexgeräte mit Zubehör gestohlen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. In der Zeit vom 24.07.2023, 22 Uhr und 25.07.2023, ...

