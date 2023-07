Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Seit Donnerstag dem 13.07.2023, um 10:30 Uhr, wird die 15-jährige Lara R. aus Frankenthal (Pfalz) vermisst. Sie wurde zuletzt am 13.07.2023, um ca. 12:30 Uhr, am Hauptbahnhof in Frankenthal gesehen, als sie zusammen mit einem unbekannten älteren Mann, ca. 40-45 Jahre alt, in die S6 in Richtung Mannheim eingestiegen ist. Es ist davon auszugehen, dass sie weiterhin in Begleitung des Mannes ist und sich bei ihm aufhält.

Beschreibung der Vermissten:

-Ca. 1,70 m groß

-kräftige Figur (ca. 92 Kg.)

-schwarze lange Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden

-Kleidung: ärmelloses Kleid mit Leopardenmuster, dunkle Sonnenbrille, kurze weiße Socken, rote/orangefarbene Badelatschen

-Nike Rucksack

Ein Foto von Lara ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/K7EYj veröffentlicht.

Wer hat Lara seit Donnerstag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Lara geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773, per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

