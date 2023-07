Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 27-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Seit Mittwoch, 05.07.2023, wird der in Ludwigshafen wohnende 27-jährige Herr S. vermisst. Herr S. verließ am Mittwoch den 05.07.2023, gegen 10:00 Uhr, seine Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist vermutlich mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Bulls unterwegs. Herr S. könnte möglicherweise orientierungslos sein. Herr S. spricht lediglich bulgarisch, weshalb eine Verständigung aufgrund auftretender Sprachbarrieren kaum möglich ist. Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Herr S. nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Ein Foto des Herrn S. ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/MOMFs veröffentlicht.

Er wird wie folgt beschrieben:

-Ca. 1,75m groß

-sehr dünne Statur (ca. 50Kg.)

-schwarze kurze Haare

-braune Augen

-Kleidung: schwarzes T-Shirt, hellblaue Jeans, dunkelblaue Jacke (Trainingsanzug von Jack & Jones)

-Fahrrad: schwarz, Marke Bulls, orange/blaue Streifen auf Rahmen

Wer hat Herrn S. gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell