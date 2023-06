Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 16-Jährige aus Speyer

Speyer (ots)

Seit Freitag, den 16.06.2023 um 09:40 Uhr, ist die 16-Jährige Klaudia H. von zu Hause abgängig. Sie wurde von ihren Eltern zu ihrer Schule, die Burgfeldschule in Speyer, gebracht, erschien allerdings nie im Unterricht. Derzeit ist von einem freiwilligen Weglaufen auszugehen.

Klaudia meldete sich am 20.06.2023 um 23:45 Uhr telefonisch bei ihrer Mutter und gab an, dass es ihr gut gehe und sie mit einem Jungen in München sei. Aktuell ergaben sich jedoch mehrere Hinweise, dass sich die Vermisste, möglicherweise in Begleitung eines etwa 25-jährigen Mannes, in Hannover befindet.

Von einer Gefährdungslage der Vermissten wird aktuell nicht ausgegangen.

Die Vermisste ist 158 cm groß, wiegt etwa 50 Kilo und hatte bei ihrem Verschwinden einen schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift "PUMA" dabei.

Fotos der Vermissten finden Sie auf unserer Homepage: https://s.rlp.de/SyYgE

Wer hat Klaudia H. gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell