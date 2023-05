Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 62-jähriger Mann aus Ludwigshafen vermisst

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Die Polizei sucht nach dem 62-jährigen Franz Wilfried LAIER und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Der 61-jährige Mann wurde zuletzt am 11.05.2023, gegen 06.00 Uhr, an seiner Wohnanschrift in LU-Mitte gesehen. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, grau-grüne Augen, graues lichtes Haar und auffällig buschige Augenbrauen. Er dürfte derzeit mit einer grauen Jogginghose bekleidet sein.

Franz Wilfried LAIER hat ein Herzleiden und ist deshalb dringend auf die Einnahme entsprechender Medikamente angewiesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Mann höchstwahrscheinlich orientierungslos.

Bei etwaigen Hinweisen zum Aufenthaltsort des Vermissten werden Sie gebeten, den Kriminaldauerdienst der Kriminalinspektion Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst Tel.: 0621/963-0

