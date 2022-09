POL-PPRP: 82-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (20.09.2022), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 74-Jährigen in der Knollstraße gestohlen. Die Frau stand an einem Kleiderständer vor einem Nonfood-Discounter als ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die Geschädigte konnte eine verdächtige Person beschreiben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Die Person war weiblich, ca. ...

mehr