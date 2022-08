POL-PPRP: 54-Jähriger aus Ludwigshafen weiter vermisst

Ludwigshafen (ots) - Ein 31-Jähriger wurde am Mittwoch (10.08.2022), gegen 22.35 Uhr, von fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren körperlich attackiert. Der Vorfall ereignete sich in einem Bus kurz vor der Haltestelle Berliner Platz. Der 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun weiter Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

