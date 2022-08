POL-PPRP: 54-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag (07.08.2022), gegen 4 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dill-Straße in Brand. Der Brand konnte gelöscht werden. Der 64-jährige Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ...

mehr