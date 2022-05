POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-jährigem Vermissten

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) - Am Freitag, 27.05.2022 gegen 04:00 Uhr wurde ein Brand am Muldenweg gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort konnte festgestellt werden, dass dort ein Kleinkraftrad in Flammen aufgegangen war. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ursache ist derzeit noch Gegenstand der Erimttlungen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, ...

