POL-PPRP: 75-jähriger Vermisster - Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am Freitag, 27.05.2022 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Roller die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße. Als der vor ihm fahrende Ford Fiessta bis zum Stillstand abbremste, um nach links in eine Einfahrt einzufahren, überholte der Mann selbiges Fahrzeug linksseitig, wobei es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch ...

