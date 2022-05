Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Vermisste 56-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen (ots)

Seit Mittwoch, den 11.05.2022, wird die 56-jährige Karin Else Reber vermisst. Zuletzt wurde sie im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen gesichtet. Mögliche Anlaufstellen könnten im Raum Ludwigshafen oder in Beindersheim bei Frankenthal sein.

Beschreibung von Karin Else Reber:

- ca. 175 cm groß - ca. 72 kg schwer - weiß/ pinkfarbene Sportschuhe - blaues T-Shirt - blaue Jeans - Goldkette (3 Herzen) - Ring mit Gravur "Klaus"

Ein Foto von Karin Else Reber ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/f94Aa veröffentlicht.

Wer hat Frau Reber seit Mittwoch gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Frau Reber geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell