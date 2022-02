Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 37 Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 11.02.2022 konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen in einem Keller in der Sauerbruchstraße in Ludwigshafen 37 Fahrräder, vier Tretroller, zwei E-Roller, einen Fahrrad-Anhänger sowie diverse Fahrrad-Teile sicherstellen. Durch Überprüfungen der Polizei konnte bislang nur ein Fahrrad seinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht nun nach den Eigentümerinnen und Eigentümern der restlichen Fahrzeuge bzw. Fahrzeugteile. Lichtbilder der Gegenstände sind unter https://s.rlp.de/0tjdY veröffentlicht.

Die Gegenstände können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (z.B. Rechnung) ausgehändigt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

