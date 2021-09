Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Durchsuchung 46 Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots)

KORREKTUR zur Pressemeldung https://s.rlp.de/VbanX Der Fundort der Fahrräder wurde von Wimpelstraße in Weiherstraße geändert.

Bei einer Durchsuchung am 23.09.2021 konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen 46 offenbar gestohlene Fahrräder in einer Garage in der Weiherstraße sicherstellen. Die Garage wurde durchsucht, nachdem ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt hatte. Durch Überprüfungen der Polizei konnten bislang nur vier Fahrräder ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht nun nach den Eigentümerinnen und Eigentümern der restlichen Fahrräder. Lichtbilder der Fahrräder sind unter https://s.rlp.de/zhqZF veröffentlicht.

Die Fahrräder können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (z.B. Rechnung) ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

