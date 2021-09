Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermisster 19-jähriger Mann aus Grünstadt - Öffentlichkeitsfahndung

Grünstadt (ots)

Seit Dienstag, 21.09.2021, wird der in Grünstadt wohnende 19-jährige Alexandru Adrian W. vermisst. Zuletzt gesehen wurde dieser gegen 09:15 Uhr im Bereich des Bahnhofes Grünstadt. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Alexandru Adrian W. könnte sich in hilfloser Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Alexandru Adrian W. nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung von Alexandru Adrian W.

- ca. 180 cm groß

- ca. 70 kg schwer

- hager

- humpelt

- braune, kurze Haare

- bekleidet mit einer Jeans, einem Pullover

- Trägt weder Schuhe noch Strümpfe!

Ein Foto von Alexandru Adrian W. ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/Pa3WI veröffentlicht.

Wer hat Alexandru Adrian W. seit Dienstag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Alexandru Adrian W. geben?

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell