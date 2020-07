Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Elektrofahrrad gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Gustav-Freitag-Straße wurde ein Elektrofahrrad im Wert von über 3000 Euro gestohlen. Der 50-jährige Besitzer hatte sein Rad am 18.07.2020, 17 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus abgeschlossen. Als er am 19.07.2020, gegen 10 Uhr, zu seinem Zweirad zurückkehrten wollte, musste er den Diebstahl feststellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

