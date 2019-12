Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bad Bergzabern - 89-Jährige aus Bad Bergzabern vermisst

Bad Bergzabern (ots)

Seit dem 30.11.2019, ca. 16:30h wird die 89-jährige Agnes Jordan aus Bad Bergzabern vermisst. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frau Jordan wird wie folgt beschrieben:

- 1,69m groß - schlanke Statur - graue Haare, Kurzhaarschnitt, gewellt - hellblaue, dünne Jacke - rosa Pulli - dunkle Hose - dürfte eine auffällige Kette mit einem Bild um den Hals tragen

Hinweise zum Aufenthalt der Gesuchten, bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 9334-0 bzw. per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle.

