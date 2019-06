Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec Aktionstag der Polizei Speyer

Speyer (ots)

Am Mittwoch den 19.06.2019 findet vor der Polizeiinspektion Speyer der große Pedelec Aktionstag, zusammen mit der Stadt Speyer und unter Unterstützung der Firma Fahrrad Weindel, statt. Beginnend ab 09:30 Uhr können dort Interessierte die attraktiven Angebote nutzen. Zentrales Element der Veranstaltung ist ein Pedelec Fahrerlehrgang bei dem die Teilnehmer bezüglich der angepassten Fahrweise mit diesem neuen Verkehrsmittel geschult werden. Aber auch jeder andere kann sich an dem ausgestellten "Pedelec Truck" einen Überblick über das derzeitige Angebot bei diesen Fahrzeugen verschaffen und auch selbst seine Fähigkeiten in dem dort aufgebauten Parcours verbessern. Eine Aufpumpstation verhilft den Besuchern mit eigenem FZG zu einem schnelleren und sichereren Fahrverhalten. Sie können sich weiterhin auch Informationen über Helme und Schutzsysteme in der abgegliederten Ausstellung verschaffen. Ein weiteres Angebot wird ein Parcours sein, an dem anhand von Verzerrungsbrillen Rauschzustände simuliert und der Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit demonstriert werden.

Die Anmeldung für den Fahrerlehrgang erfolgt über das Seniorenbüro Speyer, Maulbronner Hof 1 A, 06232/142661. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 limitiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell