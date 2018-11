POL-PPRP: 13-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - Seit dem Morgen des 27.11.2018 wird die 13-jährige Grofaika Maria Holeczek aus Ludwigshafen am Rhein vermisst. Sie wurde zuletzt am Abend des 26.11.2018 gegen 22:00 Uhr zu Hause in Rheingönheim bei ihren Eltern gesehen. Wohin sie unterwegs sein könnte, ist nicht bekannt. Grofaika Maria Holeczek ist ca. 1,55 m groß und wiegt ca.70 kg. Sie hat lange braune Haare. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Die Vermisste ist nach Angaben des Vaters aggressiv gegen sich selbst. Die Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung. Informationen werden beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter 0621 963-2773 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Hier geht es zum Bild: https://s.rlp.de/2NWbf

