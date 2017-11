POL-PPRP: 82-jähriger Mann vermisst

Ludwigshafen (ots) - Wie der Kriminalpolizei erst jetzt bekannt wurde, wird seit 25. Oktober 2017 der 82-jährige Helmut Knapp aus Ludwigshafen vermisst. Herr Knapp wohnte bis zu seinem Verschwinden im Betreuten Wohnen in der Keltenstraße in Ludwigshafen. Gründe für sein Verschwinden liegen nicht vor. Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß, ca. 75 kg schwer, hat eine schlanke Statur und einen leicht gebückten Gang. Zudem ist er leidenschaftlicher FCK-Fan und besuchte des Öfteren das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. Zum Lichtbild: http://s.rlp.de/z6d

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Michael Baron

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell