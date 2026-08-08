Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Café Besuch endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (07.08.2026) rief eine Mitarbeiterin eines Cafés in der Bahnhofstraße gegen 21:45 Uhr die Polizei. Ein Gast weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Café zu verlassen. Die eingesetzte Streifenbesatzung traf vor Ort auf einen stark alkoholisierten 51-Jährigen und erteilte ihm einen Platzverweis. Der Mann verließ daraufhin das Café. Rund zwei Stunden später kehrte der 51-Jährige jedoch zurück. Die Mitarbeiterin verständigte erneut die Polizei. Die Streifenbesatzung nahm den Mann aufgrund des Verstoßes gegen den Platzverweis in Gewahrsam und brachte ihn in den Polizeigewahrsam.

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