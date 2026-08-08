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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Café Besuch endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (07.08.2026) rief eine Mitarbeiterin eines Cafés in der Bahnhofstraße gegen 21:45 Uhr die Polizei. Ein Gast weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Café zu verlassen. Die eingesetzte Streifenbesatzung traf vor Ort auf einen stark alkoholisierten 51-Jährigen und erteilte ihm einen Platzverweis. Der Mann verließ daraufhin das Café. Rund zwei Stunden später kehrte der 51-Jährige jedoch zurück. Die Mitarbeiterin verständigte erneut die Polizei. Die Streifenbesatzung nahm den Mann aufgrund des Verstoßes gegen den Platzverweis in Gewahrsam und brachte ihn in den Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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