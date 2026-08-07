Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aufmerksame Bäckereiinhaberin verhindert Schlimmeres - Seniorenpaar aus hilfloser Lage gerettet

Speyer (ots)

Einem glücklichen Umstand und der großen Umsicht einer 57-jährigen Bäckereiinhaberin ist es zu verdanken, dass am Donnerstagvormittag ein älteres Ehepaar (71 und 72 Jahre alt) in Speyer aus einer akuten Notlage gerettet werden konnte.

Der Inhaberin einer Bäckerei war aufgefallen, dass das Ehepaar, welches zur täglichen Stammkundschaft gehört, seit einigen Tagen nicht mehr im Geschäft erschienen war. Da sie sich Sorgen um das Wohlbefinden der Senioren machte, begab sich die Frau gegen 11:00 Uhr eigeninitiativ zur Wohnanschrift des Paares, um nach dem Rechten zu sehen.

An der Wohnungstür konnte die aufmerksame Frau leise Hilferufe der Ehefrau vernehmen und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die hinzugerufene Feuerwehr Speyer konnte die Wohnungstür wenig später beschädigungsfrei öffnen.

Beide Senioren befanden sich in hilfloser Lage und wurden zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Speyer lobt ausdrücklich das vorbildliche und couragierte Handeln der Mitteilerin. Durch ihr aufmerksames Eingreifen konnte den Senioren noch rechtzeitig geholfen werden.

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