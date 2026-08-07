Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Smartphones und Bargeld aus Umkleidekabine gestohlen

Schifferstadt (ots)

Mobiltelefone, Bargeld und eine türkisfarbene Nike-Cap erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend (06.08.2026) an einer Sportanlage in der Dudenhofener Straße in Schifferstadt. Während des Fußballtrainings gelangte der Dieb in die Umkleidekabine. Die Tat ereignete sich zwischen 19:25 Uhr und 20:50 Uhr. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Haben sie etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum in der Dudenhofener Straße wahrgenommen? Dann melden sie sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt Tel. 06235 491-0 oder per E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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