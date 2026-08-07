PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Smartphones und Bargeld aus Umkleidekabine gestohlen

Schifferstadt (ots)

Mobiltelefone, Bargeld und eine türkisfarbene Nike-Cap erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend (06.08.2026) an einer Sportanlage in der Dudenhofener Straße in Schifferstadt. Während des Fußballtrainings gelangte der Dieb in die Umkleidekabine. Die Tat ereignete sich zwischen 19:25 Uhr und 20:50 Uhr. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Haben sie etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum in der Dudenhofener Straße wahrgenommen? Dann melden sie sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt Tel. 06235 491-0 oder per E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 12:58

    POL-PDLU: Verdacht auf betrügerischen "Autobahngold"-Handel an der A61

    Neuhofen (ots) - Am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 21 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein verdächtiges Verhalten im Einmündungsbereich der L532 und der Autobahnauffahrt zur A61 gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dort ein Auto mit polnischem Kennzeichen und mehreren Personen. Ein Mann aus dieser Gruppe sprach den Zeugen an, bat um Diesel und bot im ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:50

    POL-PDLU: Speyer / Römerberg - Unfallfluchten - Zeugen / Verursacher gesucht

    Speyer / Römerberg (ots) - Es ereigneten sich mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet, bei denen Zeugen gesucht werden. Unfall 1 (Speyer): Am Donnerstagvormittag, gegen 10:20 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Landwehrstraße und bog auf diesem in die Wormser Landstraße ab. Zwei unbekannte E-Scooter-Fahrer nutzten denselben Radweg in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren