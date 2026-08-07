Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf betrügerischen "Autobahngold"-Handel an der A61

Neuhofen (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 21 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein verdächtiges Verhalten im Einmündungsbereich der L532 und der Autobahnauffahrt zur A61 gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dort ein Auto mit polnischem Kennzeichen und mehreren Personen. Ein Mann aus dieser Gruppe sprach den Zeugen an, bat um Diesel und bot im Gegenzug einen Goldring zum Tausch an. Zu einem Geschäft kam es nicht. Die alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug vor Ort nicht mehr feststellen. Weitere Geschädigte oder Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der bekannten Masche des sogenannten "Autobahngoldes": Hierbei täuschen Betrüger eine Notlage (wie Spritmangel) vor, um minderwertigen oder gefälschten Schmuck gegen Bargeld oder Treibstoff einzutauschen.

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