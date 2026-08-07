PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf betrügerischen "Autobahngold"-Handel an der A61

Neuhofen (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 21 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein verdächtiges Verhalten im Einmündungsbereich der L532 und der Autobahnauffahrt zur A61 gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dort ein Auto mit polnischem Kennzeichen und mehreren Personen. Ein Mann aus dieser Gruppe sprach den Zeugen an, bat um Diesel und bot im Gegenzug einen Goldring zum Tausch an. Zu einem Geschäft kam es nicht. Die alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug vor Ort nicht mehr feststellen. Weitere Geschädigte oder Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der bekannten Masche des sogenannten "Autobahngoldes": Hierbei täuschen Betrüger eine Notlage (wie Spritmangel) vor, um minderwertigen oder gefälschten Schmuck gegen Bargeld oder Treibstoff einzutauschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 11:50

    POL-PDLU: Speyer / Römerberg - Unfallfluchten - Zeugen / Verursacher gesucht

    Speyer / Römerberg (ots) - Es ereigneten sich mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet, bei denen Zeugen gesucht werden. Unfall 1 (Speyer): Am Donnerstagvormittag, gegen 10:20 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Landwehrstraße und bog auf diesem in die Wormser Landstraße ab. Zwei unbekannte E-Scooter-Fahrer nutzten denselben Radweg in ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Dudenhofen - Roller getunt und ohne Führerschein aber im Drogenrausch gefahren

    Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife einen zu schnell fahrenden Roller (Kleinkraftrad) in der Kilianstraße, welche sie in der Straße Am Gewerbering einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 23-jährige Fahrer gab an keinen Führerschein zu haben und sein Fahrzeug kurz zuvor auf unerlaubte Weise getunt zu haben, wodurch es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren