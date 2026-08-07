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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdächtige Fahrradkontrolle führt zur Sicherstellung von E-Bike und E-Scooter

Schifferstadt (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt kontrollierte am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 22:45 Uhr eine Person auf dem Waldfestplatz. Der Mann war zu Fuß unterwegs und schob ein E-Bike. Auf dem Gepäckträger des Rades hatte er zusätzlich einen E-Scooter mit Spanngurten verzurrt. Auf die Herkunft der beiden Fahrzeuge angesprochen, gab der 25-Jährige an, dass diese einem Freund gehören würden. Eine plausible Erklärung für den ungewöhnlichen Transport konnte er den Beamten jedoch nicht liefern. Nach einer entsprechenden rechtlichen Belehrung machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter zum Sachverhalt. Da der Verdacht des Diebstahls im Raum stand, stellten die Polizisten sowohl das E-Bike als auch den E-Scooter vor Ort sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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